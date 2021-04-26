Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeli gence ırkçı saldırı! İşte o anlar...

Almanya'da ırkçı saldırılar hız kazandı. Erfurt kentinde 17 yaşındaki Suriyeli bir genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman tarafından saldırıya uğradı. Hakaretler savuran ırkçı şahıs Suriyeli gencin yüzüne tükürdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Almanya'da ağırlıklı olarak Türkleri ve Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların hedefi bu kez Suriyeli bir genç oldu.

Ülkenin Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Görgü tanıkları tarafından an be an kayda alınan olayda, söz konusu adamın, Suriyeli gence önce hakaret ettiği, daha sonra tükürdüğü görülüyor. Hızını alamayan ırkçı adam daha sonra 5 kez Suriyeli gencin yüzüne tekmeyle saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Alman medyası olayı "Tramvayda Suriyelilere acımasız saldırı" başlıklarıyla duyurdu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade ederken, tramvayın güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği, her yerde saldırganın arandığı ifade edildi.