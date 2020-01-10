Almanya kahraman Türk'ü konuşuyor! Yaşlı çifti boğulmaktan son anda kurtardı 10.01.2020 14:44

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Alkan isimli Türk, aracıyla kanala düşen ve boğulmak üzere olan yaşlı çifti suya atlayarak kurtardı.

Almanya'da güvenlik görevlisi Murat Alkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçları Düsseldorf kentindeki bir kanala düşen ve suda batmaya başlayan yaşlı çifti suya atlayarak kurtardı.

Olay, Düsseldorf kentindeki Köningsallee yolu üzerinde Salı günü meydana geldi. Yaşlı bir çift aracını park ettiği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçları kanala düştü. Araç suya batmaya başladı. Bunu gören görgü tanıklarından biri olan Murat Alkan (46), 82 yaşındaki adam ve 79 yaşındaki eşini eşini kurtarmak için suya atladı. Alkan'ın yaşlı çifti kurtarmaya çalıştığı sırada, durumu gören birkaç kişi daha suya girerek yardıma geldi. Alkan, yaşlı adamı kanal kenarındaki çimlere doğru getirirken, bir diğer kişi de yaşlı kadını kurtardı.







Olayla ilgili Alman medyasına konuşan Alkan, ilk başta bir gürültü duyduğunu ve sonrasında da bir aracın kanaldaki suda batmaya başladığını gördüğünü belirtti. Güvenlik görevlisi Alkan, ilk başta kapının açılmadığını, kapıyı açmayı başardıktan sonra da emniyet kemerinin açılmadığını söyledi. Kendisinden sonra yardıma gelen diğer kişilerle birlikte yaşlı çifti araçtan çıkaran Alkan, "Yaralanmadıkları için mutluyum" dedi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, yaşlı çifti kurtarmak için suya girenlere kuru kıyafet temin etti ve daha sonra da bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bir görgü tanığı, Alkan ve diğerlerinin yaşlı çifti kurtarma anlarını kayda alırken, RTL televizyonu da aracın kanaldan çıkarılma anlarının görüntülerini yayınladı.



