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Alman televizyon kanalı Welt'te skandal yayın! Faslı futbolculara 'DEAŞ'lı benzetmesi yaptılar

Alman televizyon kanalı Welt'te skandal yayın! Faslı futbolculara 'DEAŞ'lı benzetmesi yaptılar
13.12.2022 00:55 - Son Güncelleme: 13.12.2022 01:36

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2022 Katar Dünya Kupası'nda önce İspanya'yı daha sonra Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkan Fas tarih yazmıştı. Almanya'da yayın yapan Welt isimli televizyon kanalında ise sırf müslüman oldukları için skandal söylemlerle Fas Milli Takımı'nı hedef aldı. Faslı futbolcuların işaret parmağını havaya kaldırmalarından rahatsız olan Welt, "Faslı oyuncular işaret parmaklarını havaya gösteriyorlar. Bu işaret, DEAŞ'in da benimsediği bir selamlaşma sembolüdür" diyerek büyük bir skandala imza attı. Kanal, futbolcuları 'DEAŞ gibi poz vermekle' itham etti.

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