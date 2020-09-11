Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının trende kaçak yolculuk yaparken yakalandıkları ve bunun sonucunda polisle arbede yaşadıkları öğrenildi. PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı” belirtildi.
Alman polisi ile PKK yandaşları birbirine girdi!
11.09.2020 23:56
- Alman polisi ile PKK yandaşları birbirine girdi!
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