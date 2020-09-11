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Alman polisi ile PKK yandaşları birbirine girdi!

Alman polisi ile PKK yandaşları birbirine girdi!
11.09.2020 23:56

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının trende kaçak yolculuk yaparken yakalandıkları ve bunun sonucunda polisle arbede yaşadıkları öğrenildi. PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı” belirtildi.


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