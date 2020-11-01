Alman kamu kanalı ZDF bağlantılı Kika TV'de skandal yayın! Çocuklara İslam ve Müslümanlık düşmanlığı böyle aşılanıyor

Avrupa'da son yıllarda artan İslamiyet düşmanlığı ve İslamofobi'nin son örneği Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı olan ZDF ile bağlantılı çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda İslamiyet ve Müslümanlar terörizm ile bağdaştırılmaya çalışıldı. Bu yolla İslam ve Müslüman düşmanlığı çocuklara en küçük yaşta aşılandı.

Avrupa'da son dönemde İslamofobi hızla yükselirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara alçakça yöneltilen iftiralar ve saldırılar her geçen gün artarak sürüyor. Özellikle son yıllarda İslamiyet ile terör ikilisi bir araya getirilmeye çalışılarak, bilinçaltında ahlaksızca bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

ÇOCUK YAŞTA İSLAM DÜŞMANLIĞI AŞILANIYOR

Bunun son örneği ise Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı ZDF ile bağlantılı olan çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda, İslamiyet terör eylemleriyle bağdaştırıldı. Silahlar ve terör eylemleri ile Müslümanlar teröristmiş gibi yansıtılarak, çocukların bilinçaltına bu görüş yerleştirilmeye çalışıldı. İslam ve Müslüman düşmanlığı adeta çocuk yaşta aşılanarak, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobi'nin önümüzdeki yıllarda da sürmesine zemin hazırlandı.

İSLAMCI TERÖR OLARAK ALGI YARATILDI

Yayının detaylarında şu konular ele alındı: Fransa'daki terör saldırısı hatırlatılarak Fransız yetkililerin yaptığı açıklamalara değinildi. Fransız yetkililerin açıklamalarından saldırının İslamcı bir terör saldırısı olduğuna yönelik bir algı oluşturulurken, İslamcı teröristlerin kendi kurallarına uymayanları silahla yaraladıkları ve öldürdükleri belirtildi. Teröristlerin bu saldırıları İslam dinine dayanarak yaptıklarının anlatıldığı haberde, Fransız halkının İslam teröründen korktuğunu ve endişeli bir bekleyiş içinde olduğu belirtildi.

Takvim.com.tr/Özel Haber