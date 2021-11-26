Alman demiryolu devinde yolsuzluk! İhbar eden çalışanlar kovuldu

Almanya’da işçilerin 1 ayda 3 kez greve gitmesiyle gündeme gelen Almanya’nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn bu kez dolandırıcılık iddiaları ile gündemde. Deutsche Bahn’ın üst düzey yöneticilerinin 2016 yılında Stuttgart’ta hayata geçirmek için çalıştıkları bir proje üzerinden büyük bir vurguna karıştıkları ortaya çıktı. Başlangıç maliyeti 2,5 milyar euro olan projenin şişirilerek 8,2 milyar euroya yükseltildiği öne sürülürken, iddiayı gündeme getiren çalışanların durumu üst yönetime bildirdikten sonra işlerinden olduğu bildirildi.