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Afganistan’da yeni dönem! Taliban geçici hükümeti ilan etti, şimdi ne olacak?

Afganistan’da yeni dönem! Taliban geçici hükümeti ilan etti, şimdi ne olacak?
08.09.2021 16:05
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Afganistan'da Taliban, ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu. Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi. Peki Afganistan’da yeni dönem nasıl olacak? A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında değerlendirdi.


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