"Acımasız seks tarikatı" İngiliz The Sun gazetesi Adnan Oktar suç örgütü dosyasını açtı

Adnan Oktar'ın sapkın suç örgütü İngiliz basınında da geniş yankı buldu. İngiliz The Sun gazetesi dün yayınladığı bir haberde örgütün iç yüzünü okurlarına aktardı, gerçekleştirdiği röportajlarla sapkın tarikatın içerisinde yaşanan skandalları okurlarına servis etti.



Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında örgütün elebaşı Oktar, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel istismar", "eziyet" gibi çeşitli suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





"ACIMASIZ SEKS TARİKATI"

Sun gazetesinde "Adnan Oktar'ın acımasız seks tarikatı" şeklinde aktarılan haberde, bir dönem örgütte yer alan kişilerin ifadelerine yer verildi.

Örgütten kaçarak Kanada'da yeni bir hayata başlamasının 8 yıl aldığını belirten Seda Işıldar, arkadaşının onu Oktar ve grubuyla tanıştırdığında henüz ortaokul öğrencisi olduğunu söyledi.

"ZEHİRLİ BİR İLİŞKİ"

Işıldar, "Sana özel olduğunu söylüyorlar. Topluluğun geri kalanından farklı olduğunu belirtiliyorlar. 15 yaşındasın. Sen o grubun bir parçasısın ve seni izole ediyorlar. Zehirli bir ilişki gibi." dedi.



Örgütün gerçek yüzünü anlatan Işıldar, Oktar'ın, kendisine cinsel tacizde bulunana kadar, "parçası olmaktan heyecan duyduğu modern bir İslam versiyonunu temsil ettiğine" inandığını kaydetti.

"ADNAN OKTAR'LA EVLENMEYE ZORLANDIM"

50 yaşındaki Işıldar, Adnan Oktar'ın 30'lu yaşlarda olduğu dönemde onunla evlenmeye zorlandığını ifade etti.

20 yaşında genel anestezi olmadan burun estetiği yaptırmak zorunda kaldığını dile getiren Işıldar, yaşadığı acının duygusaldan fiziksele dönüştüğünü aktardı.

"BURNUMA KAÇ KEZ VURDUKLARINI SAYIYORDUM"

Yüzüne vurdukları çekici hala hatırladığını söyleyen Seda Işıldar, "Korkunçtu. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum." diye konuştu.





Ceylan Özgül de söz konusu örgüte katıldığında 24 yaşında olduğunu söyledi. Özgül, "Onun dünyasında kapana kısılmış olmak, yavaş ve kademeli bir evrim." ifadesini kullandı.

"OKTAR'LA İLGİLİ AKILLARDA KALAN TEK GÖRÜNTÜ..."

Oktar'ın insanların gözündeki imajını tanımlayan Özgül, "Adnan Oktar'la ilgili akıllarda kalan tek görüntü, bikinili ya da açık giyinen ve dans eden kızlardı." dedi.