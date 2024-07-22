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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 09:06 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 09:06

ABD'nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için aday olarak desteklediğini açıkladı. Bu açıklama sonrası herkes Kamala Harris'i araştırmaya başladı. Öte yandan California Eyalet Savcılığı görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor. Peki ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı adayı olan Harris kimdir?

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