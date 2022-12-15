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ABD’nin Louisiana eyaletinde çıkan hortumlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Louisiana eyaletinde çıkan hortumlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
15.12.2022 11:15

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ABD’nin güney eyaletlerinden Louisiana’yı hortum vurdu. New Orleans dahil olmak üzere eyaletin kuzeyinden güneye kadar etkili olan şiddetli fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Eyalet genelinde 40 binden fazla abone elektriksiz kaldı. New Orleans Acil Durum Direktörü Collin Arnold, şehirdeki iş yerlerinde ve konutlarda büyük hasar meydana geldiği belirtti. Shreveport kenti yakınlarındaki kırsal bölgede yaşayan bir çocuk ve annesi, hortumun evlerini yıkması sonucu hayatını kaybetti. St. Charles Parish bölgesine bağlı Killona’da da şiddetli fırtınanın ardından 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Nebraska, Wyoming, Güney Dakota ve Minnesota’da yaklaşık 500 bin kişinin kar fırtınası uyarısı altında olduğu belirtildi. Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere Körfez kıyılarında şiddetli fırtınalar bekleniyor.

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