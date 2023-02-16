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ABD’nin Florida eyaletinde yer alan bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu
16.02.2023 23:28

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ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kissimmee ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Plastik saksılarının bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyürken, depodaki işçileri kısa sürede tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangına 80 itfaiyeci ile müdahale edildiği ifade edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye görevlileri, yanan plastikten çıkan duman nedeniyle hava kalitesinin izlendiğini belirterek, bölgedeki solunum yolu hastalığı olan kişilerin evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

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