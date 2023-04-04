ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yarın hakim karşısına çıkmak üzere New York’ta

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından yarın hakim karşısına çıkmak üzere Florida'dan New York'a geldi. Trump'ı taşıyan uçağın New York'taki LaGuardia Havaalanı'na inmesinin ardından Trump konvoy ile direkk geceyi geçireceği Trump Tower'a geçti. Trump, binaya girişti ise destekçilerine el salladı.

İddianame gizli tutulduğu için hakkındaki suçlamaların niteliği bilinmeyen Trump'ın mahkemeye çıkmasının hemen ardından Florida'ya dönmeyi planladığı ve Florida'da halka açık bir konuşma yapacağı ifade edildi. Trump, hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı olarak kayıtlara geçti.

"Sus payı" soruşturması

Trump ile cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels, ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı. Ancak Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump'ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre'ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018'de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, söz konusu dönemde Trump'a yönelik herhangi bir incelemede bulunmazken, Manhattan Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak nitelendirilen soruşturmayı başlatmıştı.