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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 03:30 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 04:15

ABD’nin eski Başbakanı Obama’nın danışmanı İsrail'e karşı çıkan Mısırlı Müslümanı günlerce taciz etti: Az bile yapmışız

Siyonist terör devleti İsrail Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dünya kamuoyu yaşananlara seyirci kalmakla yetinirken İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Katliama destek olan bir isim de ABD’nin eski Başkanı Obama’nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, oldu. Stuart Seldowitz,  İsrail’in soykırımına karşı çıkan Mısırlı bir Müslüman’a, “4 Bin Filistinli çocuk öldürdüysek, az bile yapmışız.” diyerek Mısırlı adamı günlerce taciz etti. İşte detaylar...

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