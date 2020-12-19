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ABD'nin beklediği Moderna aşısından sevindiren gelişme! Amerikan ilaç firması kullanımını onayladı

ABD'nin beklediği Moderna aşısından sevindiren gelişme! Amerikan ilaç firması kullanımını onayladı
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Gelen son dakika haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.


Gelen son dakika haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı oldu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.

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