ABD’den Ukrayna’ya misket bombası dahil 800 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD, kendi envanterinden yapacağı askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek.

800 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Pentagon'un Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardımla ilgili bilgi verdi.

Kahl, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen "çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat" (DPICM), 155 mm howitzers topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, Patriot hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmat, tanksavar füzeleri ve roketler, Bradley piyade savaş araçları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, hassas hava mühimmatları, yıkım mühimmatları, engel temizleme sistemleri ve çeşitli yedek parçalar ile operasyonel destek ekipmanları bulunduğunu söyledi.

NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?

Bu duyuru ile Ukrayna'ya en kısa zamanda yüzbinlerce ek topçu mühimmatı sağlayacaklarını kaydeden Kahl, "Bu karar, bizi, koalisyon genelinde aylık bazda yeterli miktarda top ve mühimmat ürettiğimiz bir noktaya getirerek Ukrayna'ya desteğimizi sürdürebilmemizi sağlayacaktır." dedi.

Kahl, yardımların miktarı ve tam olarak ne zaman ve hangi hacimde ulaşacağı konusundaki sorulara ise "Bu konuda Rusları bilgilendirmeyeceğim ancak öngörülebilir gelecekte topçu savaşını sürdürebilmeleri için 155 mm mermilerle misket bombalarını Ukraynalılara sağlamaya devam edeceğimizden emin olduğumuzu söyleyebilirim." diye cevap verdi.

"ÜVENİLİR BİR TOPÇU YETENEĞİ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya yapılan ek askeri yardımlara değinildi.

Blinken, açıklamada, misket bombaları için, "ABD'nin daha önce Ukrayna'ya sağlamadığı, alan hedeflerini vurmak için oldukça etkili ve güvenilir bir topçu yeteneği." ifadesini kullandı.

800 milyon dolarlık askeri paketin "kritik güvenlik yardımı" içerdiğine işaret eden Blinken, Rusya'nın saldırılarını durdurana ve güçlerini Ukrayna'dan çekene kadar ABD ile müttefik ve ortaklarının, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna ile birlik içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

MİSKET BOMBALARI

ABD'de Joe Biden yönetiminin bir süredir Ukrayna'ya birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombası desteği vermeyi değerlendirdiği basına yansıyordu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya misket bombalarının hata oranı yüzde 2,35'ten az olan varyantlarının temin edilebileceğini söylemişti.

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı, 2008'de imzalanan uluslararası sözleşmeyle yasaklanmıştı.

Hedefte ayrım gözetmeksizin kullanılması ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle sivil ölümlerine yol açtığı için misket bombalarına karşı çıkılıyor.

Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil.

Anlaşmaya taraf olan 123 ülkenin büyük çoğunluğu belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya bu tür bomba stoklarını imha etti.