Haberler Dünya Videoları ABD'den flaş Afganistan açıklaması: Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz kalmayacak

ABD'den flaş Afganistan açıklaması: Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz kalmayacak

ABD'den flaş Afganistan açıklaması: Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz kalmayacak
25.08.2021 18:49
Ana Sayfa 00:57
Büyük tepki çekmişti! O...
Ana Sayfa 01:07
Bozkurtlu esnaftan Bakan...
Ana Sayfa 04:08
Yangını çıkaran kişiyi ihbar...
Ana Sayfa 02:13
Kılıçdaroğlu "Yalancı Kemal"...
Ana Sayfa 01:04
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı...
Ana Sayfa 03:24
Başkan Erdoğan Ahlat’ta
Ana Sayfa 01:18
Diyarbakır ailelerinden...
Ana Sayfa 00:26
Gülşen iç çamaşırsız ev...
Ana Sayfa 02:58
Anne ve kız cinayetinde...
Ana Sayfa 00:54
Bakan Çavuşoğlu Blinken ile...
Ana Sayfa 01:39
Yangın ve sel bölgeleri için...
Ana Sayfa 00:30
Hande Erçel cesur...

Son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kirby, ABD'li askerlerin Kabil'den ayrılmasının ardından Kabil Havalimanı'nın durumuyla ilgili bir sorumlulukları kalmayacağını söyledi.


ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirby, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasıyla ABD'nin Kabil Havalimanı için sorumluluğunun bulunmayacağını ifade etti.

John Kirby'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
* Son birkaç gün ABD, askerlerin ve askeri ekipmanların Kabil Havalimanı'ndan çıkarılmasına öncelik verecek.

* ABD ihtiyaç halinde son güne kadar (31 Ağustos) insanları Kabil'den tahliyeye devam edecek. Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yok.

WILLIAM HANK TAYLOR: YAKLAŞIK 88 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Toplantıda yer alan ABD'li Tümgeneral William Hank Taylor, başkent Washington'a Afgan mültecileri taşıyan beş uçağın ulaştığını açıkladı. Taylor, 1200 kişinin biometrik incelemeden geçtiğini duyurdu.

* William Taylor, son 24 saatte Amerikan ve başkaca ülkelere ait 90 uçuşla 19 binden fazla kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini söylerken, toplam rakamın yaklaşık 88 bin olduğunu da sözlerine ekledi.

* ABD'li general, her 39 dakikada bir Kabil Havalimanı'ndan uçak kalktığını ifade ederken, havalimanında tahliye için 10 binden fazla kişinin beklediğini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya Videoları
SON DAKİKA