ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: Trump'tan sonucu değiştirecek hamle geldi

Son dakika haberi... ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu başkanlık seçimlerinde oy sayımı 6 eyalette devam ediyor. Kritik eyaletler Nevada, Arizona ve Georgia ve Pensilvanya'da Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden, Pensilvanya'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak.Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da, Pensilvanya'yı kazanması şart ancak yeterli değil. Öte yandan Trump'ın kampanya ekibi kritik eyaletlerde 6 dava açtı.