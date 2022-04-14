RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD'deki metro saldırısının şüphelisi Manhattan'da yakalandı

ABD'deki metro saldırısının şüphelisi Manhattan'da yakalandı
14.04.2022 09:54

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ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

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