ABD'de yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama sebep oldu: 16 yaralı

ABD'nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu.

New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero arasındaki boks maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi.

SEYİRCİLER İZİDİHAMA SEBEP OLDU: 16 YARALI

Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.

SİLAHLI SALDIRI İDDİASI YALANLANDI

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.

Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.