ABD'de seçim kaosu sürerken Trump'ın ekibinde bir kişi koronavirüse yakalandı

ABD seçim sonuçları ve Biden ile Trump'ın oy durumu ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Joe Biden, Trump'ın yeniden seçilmesi için ihtiyaç duyduğu bir eyalet olan Pennsylvania'da oy farkını hızla açıyor. ABD seçim sonuçları için ülkedeki gergin bekleyiş ve seçim merkezlerindeki kaos devam ederken, Trump'ın ekibinden şoke eden bir son dakika haberi geldi. Trump'a en yakın isimlerden birinin corona virüs test sayısının pozitif çıktığı bildirildi. İşte, ABD seçim sonuçları ile ilgili son durum ve Biden ile Trump'ın önde götürdüğü eyaletler…