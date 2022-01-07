Haberler Dünya Videoları ABD'de otoyol polisi canını son anda kurtardı

ABD'de otoyol polisi canını son anda kurtardı

ABD'de otoyol polisi canını son anda kurtardı
07.01.2022 14:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:16
Yozgat’ta uranyum arama...
Ana Sayfa 01:13
Survivor Turabi kadın...
Ana Sayfa 00:21
DiCaprio'dan heyecanlandıran...
Ana Sayfa 01:21
Esenyurt’ta bir iş yerini...
Ana Sayfa 00:57
Sandalyelerin havada uçuştuğu...
Ana Sayfa 00:13
Kayıp ihbarı verilen çocuk...
Ana Sayfa 01:40
Dondurucu soğukta soyundu,...
Ana Sayfa 01:38
Hayvanlarla kar üzerindeki 6...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden sarı kod...
Ana Sayfa 00:58
Dini nikahlı eşinin...
Ana Sayfa 00:37
Adana'da DEAŞ operasyonu!...
Ana Sayfa 00:29
Destan özel bölüm fragman -...

ABD'nin Wyoming eyaletinde otoyolda kaza yapan araca müdahale eden bir polis, kontrolden çıkan başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. ABD'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Wyoming eyaletinde I-80'deki karla kaplı otoyoldaki bir kazaya müdahale eden polis, ölümle burun buruna geldi. Kazaya karışan aracın yanına doğru ilerleyen polis, karşısından gelen ve kontrolden çıkan başka bir aracı fark etti. Araçtan kaçmak için can havliyle kendisini karşı yöne atan polis, faciadan kıl payı kurtuldu. Polisin ve kontrolden çıkan aracın sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA