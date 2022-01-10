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ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı

ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı
10.01.2022 11:15

OTOMATİK OYNAT

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ABD’nin San Diego kentinde oto yola çıkan deniz aslanı ekipler tarafından kurtarıldı. ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinin Fairmount Park semtinde ortalama 200 kiloluk bir deniz aslanı sabah 09.40 sıralarında oto yola çıktı. California Otoyol Devriyesi (CHP) tarafından yapılan açıklamada, deniz aslanının oto yolda görüldüğüne ilişkin ihbar alındığı ve bölgeye ekiplerin gönderildiği belirtildi. Olay yerine gelen devriye ekipleri ve SeaWorld kurtarma ekibinin yakaladığı deniz aslanının yaklaşık bir hafta boyunca rehabilitasyon merkezinde tutulacağı ifade edildi. Sağlık taraması yapılacak deniz aslanı, daha sonra okyanusa bırakılacak. Deniz aslanının oto yola nasıl geldiği ise bilinmiyor.

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