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ABD’de Norfolk Southern’ne ait bir tren daha raydan çıktı

ABD’de Norfolk Southern’ne ait bir tren daha raydan çıktı
10.03.2023 00:39 - Son Güncelleme: 10.03.2023 01:32

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ABD’de Norfolk Southern’ne ait bir tren daha raydan çıktı. ABD’nin Alabama eyaletinde yer alan Calhoun ilçesinde Norfolk Southern’ne ait yük treninin yaklaşık 30 vagonu yerel saatle 06.45'te raydan çıktı. Yetkililer, trenin Georgia eyaletinden Mississippi eyaletine gittiğini belirtti. Kazada halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durumunun olmadığını ifade eden yetkililer, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Trenin raydan neden çıktığı henüz bilinmezken, Norfolk Southern’ne ait trenler, geçtiğimiz aydan bu yana 3’üncü kez raydan çıktı.

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