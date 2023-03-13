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ABD'de kriz büyüyor! SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti

ABD'de kriz büyüyor! SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti
13.03.2023 18:38

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ABD'nin batan 16'ncı büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) yarattığı tsunami büyüyerek devam ediyor. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. SVB'nin çöküşü, Fed'in sıkı para politikasının maliyetinin bir örneği oldu. Banka uzun vadeli tahvillere ciddi ölçüde yatırım yapmıştı ancak bu tahvillerin değeri faizlerin yükselişi ile eridi. Bu süre zarfında Fed faiz artırdıkça bankanın borçlanma maliyetleri de yükseldi. ABD Başkanı, çöken bankalarla ilgili olarak "Bilerek risk aldılar ve risk karşılık vermeyince yatırımcılar paralarını kaybediyor. Kapitalizm böyle işliyor" dedi.

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