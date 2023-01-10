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ABD’de korkunç olay kamerada! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

ABD’de korkunç olay kamerada! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
10.01.2023 16:20

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ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti. İşte o anlar…

Dünya Videoları

ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.

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