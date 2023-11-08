PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 21:33 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 22:38

ABD’de kimya fabrikasında korkutan yangın!

ABD’nin Texas eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Shepherd kentinde bulunan Sound Resource Solutions adlı kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. San Jacinto İlçesi Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın tutkal ve boya sökücü solventler ürettiği belirtildi.

Sound Resource Solutions tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 çalışanın yaralandığını belirterek, "İlk müdahale ekipleri harika bir iş çıkardı. Çok dikkatli davrandılar. Herkesin güvende olduğundan emin oldular" dedi.

Yangın nedeniyle fabrika yakınındaki bir okul tahliye edilirken, 59 numaralı otoyol trafiğe kapatıldı. Bölge halkına evlerinde kalmaları çağrısında bulunularak, klimalarını, camlarını ve kapılarını kapatmaları istendi.

Polk ilçesi Acil Durum Yönetim Ofisi ise, "Şu anda havadaki kimyasalın etkileri bilinmiyor" ifadelerini kullanarak, fabrikadaki kimyasalların kanserojen olduğunu ve göz, cilt ve solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
Hamas, İsrail’e ait askeri araçları vurduğu videoyu yayınladı!
08.11.2023Çarşamba
ABD Temsilciler Meclisi'nde Filistin'e destek verdi sesi kesildi!
08.11.2023Çarşamba
İsrail zulmü kamerada! Filistinli engelli Salih Davud'u böyle gözaltına aldılar!
08.11.2023Çarşamba
A Haber canlı yayınımda Gazze bombalanıyor!
08.11.2023Çarşamba
İşgalci İsrail'in zulmü yıllara dayanıyor! 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu
07.11.2023Salı
Bunlar da Var
İSKENDERUN PATLAMASI SON DAKİKA: İskenderun’da Organize Sanayi’de PATLAMA ANI KAMERADA! Yürek parçalayan video! 00:36
İskenderun'da korkunç patlama! Görüntüler kan dondurdu
09.11.2023Perşembe
Gönül Dağı 113. bölüm 2.fragmanı yayınlandı 00:49
Gönül Dağı 113. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
09.11.2023Perşembe
Emeklinin beklentisi yüzde 50! Emekli maaş zammı enflasyon farkı 4 aylık ne kadar oldu? 2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 02:45
2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
09.11.2023Perşembe
Hatay’da demir çelik fabrikasında korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var! Patlama anı ortaya çıktı 00:32
Hatay'daki feci patlamanın görüntüsü ortaya çıktı!
09.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA