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ABD'de jet yakıtı taşıyan tanker patladı ortalık savaş alanına döndü |Video

ABD'de jet yakıtı taşıyan tanker patladı ortalık savaş alanına döndü |Video

21.02.2020 17:07

ABD'nin Indianapolis eyaletinde jet yakıtı taşıyan bir tanker, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken; yaralı olarak kurtarılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Ortalığı savaş alanına döndüren kazada tankerin patlama anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.


ABD'de jet yakıtı taşıyan bir tanker, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken; yaralı olarak kurtarılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Indianapolis eyaletiyle aynı adı taşıyan şehirde, jet yakıtı taşıdığı belirtilen bir tankerin kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve saniyeler sonra patlamanın meydana geldiği belirtildi. Çevrede bulunan araçlardan 3 kişi, tankerin sürücüsünü araçta patlama meydana gelmeden çıkarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği otoyol ise çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
Yerel medya, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

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