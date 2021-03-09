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ABD'de ırkçı saldırı! Siyahi öğrenciye zorla idrar içirdiler!

ABD'de ırkçı saldırı! Siyahi öğrenciye zorla idrar içirdiler!
09.03.2021 17:53
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 13 yaşındaki siyahi öğrenci ırkçı saldırıya uğradığı arkadaşları tarafından idrar içmeye zorlandı. Irkçı saldırıya uğrayan çoçuğun annesi o anlara ait videoyu paylaştı.


ABD'nin Teksas eyaletinde, 13 siyahi öğrenci arkadaşları tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Ortaokul öğrencisi ve yatılı kaldığı futbol takımındaki arkadaşları tarafından ırkçı saldırıya uğrayan siyahi öğrenciye zorla idrar içirildi. Siyahi öğrencinin zaman zaman arkadaşları tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığı ve uyku sırasında kafasına darbe aldığı ifade edildi.
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