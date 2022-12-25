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ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
25.12.2022 22:28

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ABD’de etkili olan son 40 yılın en büyük kar fırtınasında can kaybı artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Aşırı soğuklar ve olumsuz hava koşullarının neden olduğu trafik kazalarında, Colorado eyaletinde 2 kişinin, Kansas eyaletinde 3 kişinin, Kentucky eyaletinde 3 kişinin, Missouri eyaletinde 1 kişinin, New York eyaletinde 3 kişinin, Ohio eyaletinde 8 kişinin, Tennessee eyaletinde 1 kişinin, Wisconsin eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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