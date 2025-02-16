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ABD’de çıkan fırtınanın ardından 9 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de çıkan fırtınanın ardından 9 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 23:19

ABD’nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran fırtınada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini fırtına vurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, fırtına nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, iş yeri ve yolun sular altında kaldığını belirterek, ilk belirlemelere göre en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Beshear, acil müdahale ekiplerinin şu anda "arama ve kurtarma aşamasında" olduğunu ve 24 saatten kısa sürede binden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kentucky sakinlerinin dikkatli olması gerekiyor. 300'den fazla yol kapalı" ifadelerini kullandı. Georgia'da ise fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Fırtına nedeniyle diğer eyaletlerde de maddi hasar meydana gelirken, henüz can kaybı bildirilmedi.

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