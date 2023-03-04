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ABD'de çalıntı arabayla polisten kaçan hırsızın çarptığı kişi hayatını kaybetti

ABD'de çalıntı arabayla polisten kaçan hırsızın çarptığı kişi hayatını kaybetti
04.03.2023 00:12

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ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde bir şahıs, peşindeki polisi atlatmak için çalıntı araç ile önce bir yayaya daha sonra da bir otomobile çarptı. Ortalığı birbirine katan şahıs, ancak bir binaya çarparak durabildi. Maryland Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, aracın çarptığı 54 yaşındaki Alfred Fincher'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve çalıntı olduğu iddia edilen aracın sürücüsünün ise tutuklandığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hızlı bir şekilde ilerleyen bir otomobilin kırmızı ışıkta geçerek önce bir otomobile daha sonrasında da yolda yürüyen bir kişiye çarparak önünde bulunan binaya girdiği görüldü. Boş olduğu iddia edilen bina ise şiddetli şekilde duvara çarpan iki otomobile ve çevredeki kişinin de üzerine yıkıldı.

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