ABD'de başkanlık seçimi sonrası sokaklar karışır ordu devreye girerse ne olur? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de yorumladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, “Amerika’da, iş sokağa dökülürse ordunun devreye girmesi gerekiyor. Ordu devreye girerse Amerikan hegemonyası tartışılmaya başlar” açıklamasında bulundu.

ABD başkanlık seçimi için tarihi gün geldi. Donald Trump mı kazanacak yoksa Joe Biden mı? Bu kritik soru yanıtını beklerken A Haber, ABD'de yaşananlara ışık tutuyor.



"AMERİKAN HEGEMONYASI TARTIŞILIR"

Seçimleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Amerika'da, iş sokağa dökülürse ordunun devreye girmesi gerekiyor. Ordu devreye girerse Amerikan hegemonyası tartışılmaya başlar" dedi.



TÜRKİYE SAATİ İLE ABD EYALETLERİNDE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ABD'de halk 46'ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentucky'deki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00'de ilk kapanacak sandıklar olacak.



ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek.