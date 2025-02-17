SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor Washington geri ödeme istiyor
Haberler Dünya Videoları

ABD ve Avrupa arasında "Ukrayna" savaşı! Liderler Paris'te toplanıyor Washington "geri ödeme" istiyor

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 10:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmelerinin başlayacağını açıklamasının ardından Avrupa liderler Kiev gündemiyle bugün acil toplanacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaşı sonlandırmaya yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Kiev yönetimi tarafından belirlenmesi gerektiğini söylerken Trump çok yakın bir zamanda Putin ile görüşeceğini açıkladı. ABD'den gelen açıklamalar ise, Ukrayna'ya verilen destek karşılığında Washington yönetiminin geri ödeme istediğini bir kez daha ortaya koydu.

SIRADAKİ VİDEO
ABD'de çıkan fırtınanın ardından 9 kişi hayatını kaybetti
16.02.2025Pazar
Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 18 ölü
16.02.2025Pazar
İsrail'in serbest bıraktığı 333 Filistinli Gazze'de
15.02.2025Cumartesi
İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı
15.02.2025Cumartesi
Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih'te ilk yüz yüze görüştü
14.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor! Dün çarşaflıları hedef aldı bugün tüm dini değerleri 01:25
Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor!
16.02.2025Pazar
Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör 00:16
Alperen Şengün'e övgü dolu sözler
17.02.2025Pazartesi
Ankara’da 5 katlı binada korkutan yangın! 00:13
Ankara'da 5 katlı binada korkutan yangın!
16.02.2025Pazar
Türkiye’de ilk TAKVİM gündeme getirdi! CHP’li Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş 01:05
Türkiye'de ilk TAKVİM gündeme getirdi! CHP'li Karaaslan itiraf etti
16.02.2025Pazar
CANLI YAYIN