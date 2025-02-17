ABD ve Avrupa arasında "Ukrayna" savaşı! Liderler Paris'te toplanıyor Washington "geri ödeme" istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmelerinin başlayacağını açıklamasının ardından Avrupa liderler Kiev gündemiyle bugün acil toplanacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaşı sonlandırmaya yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Kiev yönetimi tarafından belirlenmesi gerektiğini söylerken Trump çok yakın bir zamanda Putin ile görüşeceğini açıkladı. ABD'den gelen açıklamalar ise, Ukrayna'ya verilen destek karşılığında Washington yönetiminin geri ödeme istediğini bir kez daha ortaya koydu.