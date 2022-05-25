ABD, Teksas eyaletinden gelen Saldırı haberinin şokunu yaşıyor. Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne oldu.

Saldırıda 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişi hayatını kaybederken saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu açıklandı.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" yazdı.

KAN DONDURAN SÖZLER: KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.

Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı.

Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.

ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi.

Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. Bilmiyordum."

Haberde 'saldırganın Los Angeles'lı kadına gönderdiği tüyler ürpertici mesaj, onun anti-sosyal olduğuna işaret ediyor' denildi.

SİLAHLARI 18. DOĞUM GÜNÜNDE ALMIŞ

Eyalet senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığını söyledi.

Ramos'un bu silahlarla sosyal medya hesaplarından defalarca kez poz verdiği belirtiliyor.

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA: ARTIK YORULDUM

Teksas'ta yaşanan saldırı ile ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Başkan olarak bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum" dedi.

Bu tip saldırıların önlenmesi için yasaların çıkarılması gerektiğinin altını çizen Biden "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız" dedi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Biden, Teksas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.