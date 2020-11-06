ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak. ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Pensilvanya'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti. Bir diğer önemli eyalet Georgia'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildi. ABD seçimlerindeki son gelişmeleri A Haber İstihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte tüm gelişmeler...