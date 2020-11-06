ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. Başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak. ABD'de oy sayımları devam ederken, 16 delege sayısına sahip Georgia'da demokratların adayı Biden, Trump'ı geride bıraktı. Joe Biden, 20 delegeli Pensilvanya'da da 5 bin oy farkla Donald Trump'ın önüne geçti.