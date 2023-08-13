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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 23:45 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 23:53

ABD Pensilvanya'da bir evde şiddetli patlama: 5 ölü 3 yaralı

BD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pennsylvania eyaletinde yer alan Allegheny County'deki Plum'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde yangın çıktı.

Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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