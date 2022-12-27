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ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü

ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü
27.12.2022 00:38

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Kuzey Amerika’yı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor. ABD ve Kanada’nın ardından Meksika’da da aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşandı. Meksika’nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Meksika Vadisi’nde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken, 23 Aralık’tan bu yana soğuk havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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