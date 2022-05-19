ABD Eski Başkanı George W. Bush'tan 'Irak' gafı: Bir adamın Irak'ı gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması...

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği dönemde ABD Başkanı olan George W. Bush sosyal medyanın gündemini sallayan bir gafa imza attı.

GEORGE BUSH'UN IRAK GAFI

Bush, Dallas'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmasının bir bölümünde, "Bunların sonucu Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu" ifadesini kullandı

Ukrayna yerine Irak diyen Bush hemen hatasını fark ederek, "Yani Ukrayna'yı" dedi.

Salonda sessizlik olurken, Bush "Irak'ı da... Her neyse" deyince gülüşmeler duyuldu. Bush'un sözleri sosyal medyada da hızla yayıldı ve yalnızca Twitter'da milyonlarca görüntüleme aldı.

ABD IRAK'I İŞGAL ETTİĞİNDE BUSH ABD BAŞKANIYDI

2003'te Bush'un başkan olduğu dönemde ABD, kitle imha silahları olduğunu iddia ederek Irak'ı işgal etmişti.

Uzun süren çatışmalarda yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.