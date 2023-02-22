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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Yunanistan ziyareti başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Yunanistan ziyareti başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi
22.02.2023 00:47 - Son Güncelleme: 22.02.2023 01:31

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Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaretinin ardından Yunanistan’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çoğunluğu sol görüşlü ve savaş karşıtı olan göstericiler, sık sık NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı. Yunanistan’ın NATO planlarına dahil olmasına ve silahlanma programlarının artmasının karşı çıkan göstericiler, "Savaşlar onların, ölüler bizim” sloganı attı. Göstericiler, hükümetin sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayırmasını talep ederek, Yunanistan’ın NATO nedeniyle gelecekte bir hedef haline gelebileceğine dikkat çektiler.

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