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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
18.12.2020 17:46
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Son dakika haberi... ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Pence ile birlikte eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams da canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı yapıldı. Pence, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.


Son dakika haberi... ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Pence ile birlikte eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams da canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı yapıldı. Pence, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.
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