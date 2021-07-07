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ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına füzeli saldırı düzenlendi

ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına füzeli saldırı düzenlendi
07.07.2021 01:12 - Son Güncelleme: 07.07.2021 01:15
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Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.


Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

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