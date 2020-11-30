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62 kilogramlık kadın dövüşçü 240 kilogramlık rakibini yendi

62 kilogramlık kadın dövüşçü 240 kilogramlık rakibini yendi
30.11.2020 17:43
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Rusya’da 62 kilogram ağırlığındaki Darina Mazdyuk, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyona katılmak için dövüştüğü 240 kiloluk Grigory Chistyakov’u ilk roundda nakavt etti.


Rusya, 62 kilogram ağırlığındaki Darina Mazdyuk'un dövüş başarısını konuşuyor.

Mazdyuk, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları (UFC) organizasyona katılmak için dövüştüğü 240 kiloluk Grigory Chistyakov'u ile karşılaştı.

İLK RAUNTTA NAKAVT ETTİ
62 kiloluk Mazdyuk'un rakibi karşısında etkili hamleleri izleyenleri büyüledi.

Kadın dövüşçü Mazdyuk 240 kilo ağırlığındaki ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan rakibi Grigory Chistyakov'u ilk rauntta nakavt etmeyi başardı.

"KADIN TERMİNATÖR"
Mazdyuk'un ringdeki etkileyici mücadelesi ise an be an kameralara yansıdı.

Rus medyası Mazdyuk'un ringteki performansını manşetlere taşıyarak, "Rusya'nın kadın terminatörü" ifadelerini kullandı.

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