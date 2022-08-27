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30 yıl sonra Laçın'da Türk bayrağı açan askerden duygulandıran sözler: ‘’Türk'ün gücünü gördünüz’’

30 yıl sonra Laçın'da Türk bayrağı açan askerden duygulandıran sözler: ‘’Türk'ün gücünü gördünüz’’
27.08.2022 18:40

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Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992’de işgal edilen Laçın şehrinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinin ardından bölgede konuşlandırılan Azerbaycan Ordusu, Laçın’a Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden bir askerin cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkardığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı. Görüntüde, Laçın şehrini aldıklarını ve Azerbaycan bayrağını diktiklerini belirten asker, cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkararak, “Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu Ekber" dedi.

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