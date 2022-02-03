Haberler Dünya Videoları 29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst intihar edip ölüme atladı! Babası konuştu: Uyuşturucu...

29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst intihar edip ölüme atladı! Babası konuştu: Uyuşturucu...

29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst intihar edip ölüme atladı! Babası konuştu: Uyuşturucu...
03.02.2022 10:05

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2019 Miss Amerika güzellik kraliçesi seçilen 30 yaşındaki Cheslie Kryst, Manhattan'daki gökdelenden atlayarak hayatını kaybetti. 60 katlı binanın 29'uncu katında oturan Kryst, en son binanın 29'uncu katındaki terasta görülmüştü. Polisler, açık teras alanından atladığını söyledi. Bazı kesimler ise, Cheslie Kryst'in intiharını şüpheli buluyor. Instagram'a yüklediği son fotoğrafına 'Bu gün size huzur ve sükunet getirsin' notunu düştü. Henüz 30'unda hayata veda eden güzellik kraliçesinin babası ilk kez konuştu.

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