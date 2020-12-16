TRT 1 ekranlarında bu sezon başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan kadrosunda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi son dönemin en popüler oyuncularını bulunduran Masumlar Apartmanı 14. son bölümüyle ekranlara geldi. Safiye'nin gizemli geçmişinin perde arkasına sahne olan bu bölümde geceye damgasını vuran sahne Naci'nin tekme tokat meydan dayağı yediği anlar oldu. Naci, Safiye'nin karşısına çıktı. İlk defa sokağa çıkan Safiye'nin sözleri ise Naci'yi şoke etti. İşte geceye damgasını vuran o anlar...

TRT 1'in ortalığı yakan dizisi Masumlar Apartmanı setinde 'Yok artık' dedirten olay! Ortalık birbirine girdi Naci tekme tokat dayak yedi... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 14.son bölümde yaşananlar yine geceye damgasını vurdu. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini oynadığı Masumlar Apartmanı, 14. bölümüyle dün akşam TRT1'de dayak sahnesi çok konuşuldu. Safiye'nin çığlıklarını duyanlar mahalle sakinleri Naci'nin yanlış bir şey yaptığını düşününce meydan dayağı attı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini oynadığı Masumlar Apartmanı, 14. bölümüyle dün akşam TRT1'de izleyicisiyle buluştu. Son bölüme Naci-Safiye ve İnci-Han aşkları damga vurdu.

NACİ, HAN'IN SIRLARINI BİLİYOR

Yıllar sonra yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci, lise yıllarındaki eski aşkının büyük değişimi karşısında şok yaşadı. Safiye'nin yıllarca Naci'yle mektuplaştıkları ortaya çıkarken, diğer yandan ise Han ve Naci karşı karşıya geldi. Naci'nin geçmişiyle ilgili bildikleri ise Han'ı şoke etti. Han'ın eski fotoğraflarını gösterdiği Safiye ise kriz geçirdi ve kendi içinde annesiyle yüzleşme yaşadı.

"GÖĞE BAKALIM SAFİYE"

Masumlar Apartmanı'nın bölüm finalinde ise Naci ve Safiye karşı karşıya geldi.

İmkansızı başararak kendisini ilk kez sokakta bulan Safiye, yürek yaralayan konuşmalarıyla Naci'nin beklentilerini suya düşürdü. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin öfkesini kontrol altında tutmaya çalışarak sakinleştirmek için adım atan Naci, "Göğe bakalım" cümlesi başlayıp şiir okumaya koyuldu.

Geçmiş dönemde kendisinde büyük travma bıraktığı annesinin kulağında yankılanan seslerini duymaksızın belirli bir zaman göğe bakan Safiye, duygularının peşinden gidip gökyüzünü izlemeye başladı.

Fakat olayların seyri ansızın değişerek Safiye'nin yüksek tepki göstermesi karşısında neye uğradığını şaşıran Naci büyük bir yıkıma uğradı. Safiye'nin bağırmalarını işiten civardaki esnaf ise olayı tamamen yanlış algılayıp tacizci zannetikleri Naci'yi sokak ortasında meydan dayağına çekmeye atıldı.

Safiye'nin çığlıkları yüzünden yanlış bir şey yapıldığı sanılarak dövülmeye başlanan Naci'nin sahnesi soluk soluğa izlendi. Çok kısa bir süre içerisinde trende Masumlar Apartmanı dizisi için Twitter platformunda kullanıcılar tarafından binlerce paylaşım yapıldı.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Gerçek bir hikayeden alıntı olan Masumlar Apartmanı dizisinin uyarlandığı kitap, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanıdır.

HAN, NACİ'DEN NE İSTİYOR?

Naci, inanılmaz gizemli bir karakter ve Derenoğlu ailesi hakkında geniş bir bilgi birikimi var. Han'ın ilkokuldaki rehber öğretmeninin, Han yüzünden okuldan gittiğine dair bile bilgisi var. Han dışında kimsenin bilmediği bu sırrı açıkçası Naci nerden biliyor? Kimden duydu?

Han'ın, annesinin tehdidi üzerine ablasının gitmesinden korkup mektupları Naci'ye iletmemesi ve annesinin Safiye'nin ağzından yazmış olduğu mektupları "Bunu ablam gönderdi" deyip Naci'ye verdiği ortaya çıktı.

Safiye, Naci'ye "Dayanamıyorum, gel beni al" diyerek bir mektup yazıyor. Annesinin pencereden bile baktırmadığını ve çok bunaldığını söylerken "Kaçalım" ibaresini de ekliyor . Tam Naci'ye götürecekken mektubu annesi kapıda yakalıyor Safiye'yi. Sonrasında ise Safiye'yi dövüyor.

Bu şiddet dolu anlardan sonra annesine inme geliyor ve anlaşılan o ki o günden sonra Safiye, annesinin felç olmasından önce kendisini, sonra Naci'ye duyduğu aşkı sorumlu tutuyor.

NACİ EVLİ Mİ?

Gülben'in götürdüğü marmelat sonucu gördüğü yüzük sebebiyle Naci'nin evli olduğu anlaşıldı. Gerçekten evli mi burası henüz belli değil.