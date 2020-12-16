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Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim
16.12.2020 08:56
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren usta oyuncu Oktay Kaynarca, sergilediği başarılı performans ile 7'den 77'ye herkesin beğenesini kazandı. Sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen Oktay Kaynarca'nın yıllar önce çekilmiş gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ının gençlik halini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yıldız oyuncusu Oktar Kaynarca'nın görenleri şaşkına çeviren yıllar içindeki değişimi...


ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' namıdiğer 'Hızır Reis' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı.



EDHO'nun 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan gençlik fotoğrafını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.



İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktar Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...



Oktay Kaynarca



Oktay Kaynarca





Oktay Kaynarca




Oktay Kaynarca

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