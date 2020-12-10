EDHO'nun Zeyno'su dönüyor! Ece Hakim Harvard'da hangi bölüm okudu?

EDHO'nun Zeyno'su dönüyor! Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'nde hangi bölüm okuduğu merak konusu oldu. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Meryem Çakırbeyli'nin kızı Zeyno karakterine hayat veren Ece Hakim dönüyor. EDHO 3. sezonda babası Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın kollarında vurulduğu sahne ile izleyiciye duygusal anlar yaşatan Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nin tam burslu kazandı. Peki, Ece Hakim Harvard'da hangi bölüm okudu?

EDHO'nun Zeyno'su dönüyor. İstanbul'a dönüş yapan Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'nde okuduğu bölüm merak ediliyor. Atv'nin sevilen dizisi EDHO 3. sezon 72. bölümde vurulma sahnesiyle günlerce konuşulan Ece Hakim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır karakterinin kızı Zeyno olarak ekranlarda yer alıyordu.

2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Ece Hakim Türkiye'ye dönüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bir yıldır ailesinin yanına gelemeyen Hakim, bir hafta sonra gurbetin biteceğini ifade etti.

Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Koronavirüs yüzünden bir yıldır Türkiye'ye dönemedim. İnsanların 'ev'lerine sığındıkları bu dönemde benim 'ev'im diye benimseyebileceğim fiziksel bir alanım olmadı. Şimdi, bir yılın ardından Türkiye'ye dönmeme bir hafta kalmışken, bana kendimi ev gibi hissettiren yerleri ve insanları hatırlamak istedim.

EDHO'DA VURULMA SAHNESİ!

EDHO yeni bölümlerde Alpaslan'ın kızı Zeyno'nun ismi, Ece Hakim'in canlandırdığı karakterden geliyor.

Atv'nin sevilen dizisi EDHO 3. sezon 72. bölümde tüm işlerini İlyas'a devreden Hızır, ailesiyle birlikte çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı. Fakat CIA Hızır'ın peşini bırakmaya niyeti yoktu. EDHO 72. bölüm son sahnede Hızır bahçede kızı Zeynep'e fotoğrafları vermeye gidiyor.

O arada Hızır'ı vurmaya gelen biri yanlışlıkla Zeynep'i vurunca dizide işler değişiyor. Çiftlik hayatına geçen Hızır, intikam almak için tekrar işlerinin başına dönüyor. Zeynep'in ölmesi EDHO hayranlarına büyük bir şok yaşattı. İzlerken nefeslerin tutulduğu o sahne yürekleri dağladı.

ECE HAKİM HANGİ BÖLÜMÜ OKUDU?

Ece Hakim 1998 yılında İstanbul'da doğdu. %100 burslu olarak kazandığı Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine devam etmekte olan Ece Hakim, son olarak Harvard Üniversitesi'nde Loeb Experimental Tiyatrosu'nda "Frank Steins" oyununda rol aldı.

Ece Hakim, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Oktay Kaynarca'nın kızı Zeyno karakteriyle hafızalara kazındı.