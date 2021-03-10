EDHO 185. bölümünde fırtınalar esti! İlyas'tan, Korkmazlar'a tehdit: "İhanet sayarım!" | 186. bölüm fragmanı...

Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dün akşam İshak'ın vurulması, hain Orhan'ın açığa çıkarak ifade vermesi ve Kimsesiz Doğan ile Hızır'ın tahliye olması diziye damgasını vuran olayların başında yer aldı. Ağabeyinin yokluğunda tüm düşmanlarını birer birer zor durumda bırakan İlyas içlerindeki haini de etkisiz hale getirip Kimsesiz Doğan ve Hızır'ın tahliye olmasını sağladı. Orhan'ın ihanetini de affetmeyen İlyas son sahnede hastanede onun işini de bitirerek İshak'ı telefondan tehdit etti. Heyecanın arşa çıktığı bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 186. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.