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Masumlar Apartmanı’nda duygu dolu sahne! Safiye terk edildi

Masumlar Apartmanı’nda duygu dolu sahne! Safiye terk edildi
17.03.2021 00:50
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Masumlar Apartmanı'nın bu haftaki bölümünde Naci, çocukluk aşkı Safiye'yi terk etti.


TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin bu haftaki bölümü de geceye damga vurdu.

DUYGUSAL AYRILIK SAHNESİ

Bölümün finalinde Naci karakterini oynayan Tansel Öngel ile Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın duygusal ayrılık sahnesi performansı tüm izleyicileri ekrana kilitledi.

SAFİYE'Yİ TERK ETTİ

Sahnede, kanser hastası olan ve az ömrü olan Naci, çocukluk aşkının ölümüyle yıkılmasını istemediği için Safiye'yi terk ediyor. Sokaktaki hayata yeni alışmaya başlayan, kendini değerli hissetmeye başlayan Safiye, Naci'nin gidişiyle hüzne boğuluyor. Naci'nin giderken"Başardıklarını sakın unutma. Dışarı çıkmaya devam et, hayata karışmaya.Sakın vazgeçme" demesi üzerine Safiye'nin gözleri doluyor. "Ben artık o perdeye bile dokunamam, korkarım. Karşımda senin penceren var çünkü...Hadi güle güle, Allah yolunu açık etsin" diyen Safiye, ağlarak yukarı çıkıyor.

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